وزير الآثار يوجه بسرعة تنفيذ أنظمة تأمين قاعات المتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم الثلاثاء، اجتماعين مطولين، مع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير وبعض قيادات المتحف والشركة المنفذه لأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمتحف.

وخلال الاجتماع الأول، ناقش العناني مع قيادات المتحف آخر مستجدات الأعمال بالمتحف وخطة سير العمل ونقل القطع الأثرية خلال الفترة المقبلة تمهيدا للافتتاح عام ٢٠٢١، مؤكدا ضرورة الالتزام بإنهاء كافة الأعمال في المواعيد المحددة لها سلفا، وعرض القطع الأثرية بما يعمل على إثراء العرض المتحفي وجذب مختلف فئات الجمهور.

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وفي سياق متصل، اجتمع العناني مع ممثلي شركة ICT، الشركة المعتمدة لتنفيذ أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمتحف؛ للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بالموقع الالكتروني للمتحف.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر ما توصلت إليه التصميات النهائية، والمحتوى العلمي للقطع الأثرية به، والزيارات الافتراضية وأنظمة التأمين الخاصة بقاعات العرض المتحفي، وأنظمة حجز تذاكر الزيارة للمتحف.

وجه وزير السياحة والآثار بسرعة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة لعمل هذه الأنظمة، استعداداً للافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير عام ٢٠٢١، كما وجه بإجراء بعض التعديلات على المحتوى الخاص بالزيارات الافتراضية.