الوطنية للإعلام: بث مباراة الزمالك والرجاء أرضيًا على "أون تايم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قررت الهيئة الوطنية للإعلام، إذاعة مبارة الزمالك والرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا، على التردد الأرضي لقناة "on time" مساء غد الأربعاء.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين على حق المشاهد المصري فى مشاهدة الأحداث الرياضية المهمة.

وتمنت الهيئة مشاهدة ممتعة لجماهير الكرة المصرية على قناة أون تايم.