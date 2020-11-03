شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المقاولين الفلسطينيين» يطالب الشركات العربية بالعمل في غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا زاهر الحميدات، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، الشركات العربية الكبرى للعمل في غزة التي يوجد بها حاليا مشروعات ضخمة تتراوح تكاليفها من 100 إلى 500 مليون دولار، تسيطر عليها الشركات التركية والإيرانية بشكل كبير، وليس بينها شركات عربية.

جاء ذلك خلال مشاركة الحميدات في اجتماع الجمعية العمومية ومجلس إدارة اتحاد المقاولين العرب، برئاسة المهندس على السنافي، والذي عقد اليوم عبر تقنية زووم، لمناقشة عدة قضايا مهمة أبرزها موقف قطاع الانشاءات العربي في ظل جائحة كورونا، واستمرارية الموجة الارتدادية من الجائحة، وافساح المجال أمام المقاول العربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات العربية الكبرى، وزيادة فرصة في الحصول على العطاءات المطروحة من الحكومات وصناديق التمويل العربية.

وقال الحميدات إنه سيتم طرح مشروعا ضخما في غزة خلال الأيام المقبلة، لتحلية مياه البحر، بمئات الملايين من الدولارات، ويجب أن يكون هناك شركة عربية لتنفيذه، وسط سيطرة الشركات التركية والإيرانية على مشروعات البناء والتشييد في غزة، مطالبا بإعداد دليل ارشادي يتضمن كافة المعلومات عن الشركات العربية الكبرى.