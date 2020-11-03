شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف طريق «شبين الكوم - الباجور- القناطر الخيرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بدء تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وتوسعة طريق «شبين الكوم- الباجور- القناطر الخيرية المزدوج» بإجمالى مسافة 45 كم وبتكلفة تقديرية ما يقرب من (130) مليون جنيه، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ومدير فرع الهيئة العامة للطرق والكبارىء بالمنوفية.

وأكد محافظ المنوفية على أن أعمال الرصف والتطوير تتم على مرحلتين الأولى المسافة من «الباجور – القناطر الخيرية» بطول 33 كم إسناد وتنفيذ شركة السلام إنترناشونال، والمرحلة الثانية بالمسافة من «شبين الكوم – الباجور» بطول 12 كم وتم الإسناد لشركة النيل العامة وبإشراف الهيئة العامة للطرق والكبارىء .

وأشار المحافظ بأنه سيتم عقد إجتماع يوم الإثنين القادم مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات للبدء في تنفيذ أعمال رصف المرحلة الثانية بالمسافة من «شبين الكوم – الباجور» بطول 12 كم. هذا وقد تابع المحافظ بدء أعمال الرصف بالمرحلة الأولى بالمسافة من «الباجور – القناطر الخيرية وبتقنية FDR، ووجه بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد وإزالة العقبات بإعتباره طريق حيوى يربط محافظة المنوفية بالقليوبية، مشدداً الإلتزام بالخطة الزمنية المحددة والتأكيد على مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة، وأضاف محافظ المنوفية بأنه جارى رصف (17) طريق محلى باجمالي تكلفة (236 ) مليون جنيه ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة وزارة التنمية المحلية، فضلاً عن تخصيص مبلغ(200 )مليون جنيه من الخطة الإستثمارية 2020/2021 لرصف الطرق الداخلية بالمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتباره قطاع حيوى وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة تنفيذً لرؤية مصر 2030.