شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: إنشاء مدفن صحي ومصنع لتدوير القمامة في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن جامعة العريش شريك أساسى في عمليات التنمية على أرض سيناء.

وأكد المحافظ خلال لقائه مع الدكتور سعيد لافى، رئيس جامعة العريش، والوفد المرافق له، أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر أي جهد في توفير أية احتياجات لجامعة العريش لأن ذلك يصب في مصلحة أبناء المحافظة.

واعلن المحافظ عن توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفي العريش العام لتدريب طلاب كلية الطب بالجامعة، إلى جانب دراسة جميع مطالب الجامعه والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار المحافظ إلى انشاء مدفن صحى ومصنع لتدوير القمامة بمنطقة غرب العريش، وذلك للاستفادة من المخلفات واعادة تدويرها.

واستعرض الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش عددا من المطالب من المحافظة، من بينها: رصف وانارة طريق المدينة الجامعية وامداد المدينة الجامعية بمياه الشرب، انشاء مستشفى جامعى على مساحة ٢٠ فدانا لتدريب طلاب كلية الطب، انشاء مستشفى آخر لتدريب طلاب كلية الطب البيطرى، توفير سيارة إسعاف بالحرم الجامعى لخدمة الطلاب والمدن الجامعية، والاستفادة من المستشفى الخيرى بشارع أسيوط لانشاء مستشفى خاص بالأورام في العريش.

واكد الدكتور حسن الدمرداش نائب رئيس الجامعة أن رسالة جامعة العريش ليست تعليمية فقط.. بل لها مشاركه مجتمعية، وأن الجامعة على استعداد للمشاركه في جميع المبادرات التي تنفذها المحافظة.

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وطالب نائب رئيس الجامعة بالاستفادة من مخلفات الجامعة وتدويرها، إلى جانب احتواء القوافل الطبية على أساتذة من كلية الطب بجامعة قناة السويس.