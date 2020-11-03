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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: حظر تقديم برامج طبية دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه ليس ضد ظهور الأطباء في البرامج الطبية في وسائل الإعلام المختلفة، لكن لا بد من أن يكون هناك ضوابط لظهورهم من منطلق حماية المواطن، خاصةً أن معظم هذه البرامج تبث عبر ترددات لا تتبع نايل سات.
وقال «جبر» أن هناك أدوية وعقاقير غير معتمدة تقدم في بعض البرامج، وكأنها تساعد على الشفاء من كل الأمراض، لافتًا إلى أن المجلس خاطب نقابتي الصيادلة والأطباء للتعاون معنا في توفير كل سبل الحماية للمواطن.
وشدد رئيس الأعلى للإعلام، أن المجلس بصدد إعداد ميثاق مشترك مع نقابة الأسنان ونقابتي الصيادلة والأطباء لضبط ظهور الأطباء من خلال القنوات الفضائية، مشددًا على أنه من غير المسموح تقديم برامج طبية للمشاهد دون حصول ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الأسنان.
وأكد «جبر» إلى أن «الأعلى للإعلام» سيشهد الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي لإعداد دورة تدريبية للإعلاميين الذين يقمون بتقديم برامج طبية عبر الفضائيات المختلفة لضمان تقديم رسالة طبية وإعلامية تفيد ولا تضر المواطن.
جاء ذلك خلال اجتماعه الثلاثاء مع الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، بمقر المجلس في ماسبيرو، حضر اللقاء الدكتور أحمد مسعد المتحدث الإعلامي باسم نقابة أطباء الأسنان.
وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون من أجل وضع معايير وأكواد سواء لظهور الأطباء في وسائل الإعلام المختلفة أو تناول المواد العلمية الخاصة بهم والأدوية والعقاقير التي تمس حياة الناس.
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