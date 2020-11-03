شكرا لقرائتكم خبر عن حصول شبكات وروافع مدينة نصر على شهادة الـ«TSM» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن حصول شبكات وروافع مدينة نصر على شهادة الإدارة الفنية المستدامة الـTSM، يأتى في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق لتحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انه تم تنفيذ برنامج DMA لتقليل الفاقد لمنطقة عمارات التوفيق بمدينة نصر، كما تم التفتيش على ١٦ كم من إجمالى اطوال الشبكات، بالإضافة إلى التفتيش على رافع 1 و2 والتوفيق.

وقال الدكتور احمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة أن الشركة أجرت اجراءات التفتيش والمتابعة للشبكات والمحطات خلال الفترة الماضية من خلال الفيديوكونفراس تمهيدا لإطلاق منصة رقمية للتفتيش على المحطات.

ومن جانبه أكد المهندس مصطفى احمد الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة على ضرورة الاهتمام برفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب، وانتاج مياه نقية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، مع الالتزام بتطبيق أسس ومبادئ السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل التابعة للشركة.

وأفاد المهندس عمرو عادل مدير عام إدارة التفتيش بأنه جارى العمل الآن بتجهيز شبكات الخلفاوى والزاوية والشرابية للتفتيش عليهم قبل نهاية العام.

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