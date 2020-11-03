شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تناقش مناهضة العنف وسلوكياته المخالفة لقيم وقوانين المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية التكنولوجيا والتنمية، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف بجامعة الزقازيق، الثلاثاء، ندوة تعريفية عن وحدة مناهضة العنف في إطار حقوق الإنسان والتشريعات القانونية، وذلك برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور عماد قمحاوي عميد الكلية، والدكتور خالد محمد محروس وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس المؤتمر ،والدكتورة مني أبوهاشم مديرة وحدة مناهضة العنف بجامعة الزقازيق، والدكتور محمود ثروت المدرس المساعد بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور السيد عبدالستار مدير وحدة مناهضة العنف بالكلية ومقرر الندوة والسادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب طالبات الكلية.

بدأ اللقاء بكلمة الدكتور خالد محروس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث أشار إلى أهمية أخذ القدوة من أبطالنا المصريين في المجالات المختلفة ومنهم القائد الشهيد أحمد المنسي وكيف أظهر لنا تعامله في مسلسل الاختيار، مشيرًا إلى كيفية تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمشركين، مشيرا إلى حسن قيادة البلاد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك القيادة الرشيدة للجامعة من الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة.

وطالب الدكتور عماد قمحاوي، عميد الكلية بضرورة تغيير طريقة التفكير تجاه المرأة ويجب علينا ألا نغفل دورها في المجتمع كأم ومربية فهي أساس الأسرة ومدرسة الأجيال، مشيرا أن المرأة لبنة البناء الأساسي للمجتمع وشريكة الرجل في العمل بل وتتفوق عليه في العديد من الوظائف مضيفا أن العنف يتسبب في مشاكل وأضرار جمة للأفراد والمجتمع ويجب علينا كمؤسسة تعليمة نشر الوعي بين الطلاب عن الأضرار الجسيمة التي تعود عليهم من جراء هذا العنف من ضعف القدرة على الأسيعاب وفهم الأحداث واللجوء إلى السلوكيات العدوانية مؤكدا على التوعية بأن التعليم الجامعي آمن للجميع، وأن الجامعة تستهدف نشر الوعي حول قيم المساواة وتعزيز الوقاية والحماية للمرأة، بين الشباب عامة، وشباب جامعة الزقازيق بصفة خاصة، وذلك من خلال الأنشطة المختلفة.

وتناول الدكتور محمود ثروت المدرس المساعد بكلية الحقوق الجوانب القانونية لمرتكبي جرائم العنف بشكل عام وعن حقوق المرأة التي يكفلها القانون والدستور لحفظ كرامتها وحمايتها من العنف بشتى أشكاله والإجراءات المتبعة للمحافظة على تلك الحقوق بشكل خاص كما تحدث عن المادة (308) والتي تتضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) طعناً في عرض الأفراد أوخدشاً لسمعة العائلات وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر والغرامة طبقاً للقانون أيضا تحدث عن المساواة في العقوبة بين الشروع والجريمة وأخيراً تحدث عن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المادة (25) المتعلقة بجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.

كما استعرض الدكتور السيد عبدالستار، مدير وحدة مناهضة العنف بالكلية فيديو قصير عن الوحدة من حيث الرؤية والرسالة والأهداف المرجوة من إنشاء الوحدة وأنشطتها.

وأوضحت الدكتورة مني أبوهاشم، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، أن الندوة تأتي في إطار نشر الوعي حول تعزيز الوقاية والحماية سواء للمرأة،أو للمجتمع ككل والعمل على أن يكون التعليم الجامعي آمنا للجميع، كما تناولت موضوعات منها التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والابتزاز، والتنمر وتشويه السمعة، وانتهاك الخصوصية، كما تحدثت عن دور الإعلام والنشر .

وتفاعل الطلاب مع الندوة بطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات من الطلاب والرد عليهم ومنها عرض أهداف الوحدة ضمن نشاط قطاع البيئة من خلال ندوات تثقيفية بمختلف مراكز محافظة الشرقية لتوعية الأسر المصرية البسيطة بظاهرة العنف، وكيفية التعامل مع التنمر، وكيفية التعامل مع ظاهرة التسول والتي بدأت في الانتشار بصورة كبيرة في المجتمع.

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واختتمت الندوة بفقرة أبتهلات وتواشيح دينية لطالب أيمن خيري عن نبذ العنف، وإحياء لذكرى المولد النبوي الشريف.