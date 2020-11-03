شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 17 محلًا تجاريًا وصيدليتين و19 وحدة إدارية للبيع بالمزاد العلني بـ6 أكتوبر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم طرح 17 محلاً تجارياً، وصيدليتين بمساحات تتراوح من (14م2: 100م2)، وكذا طرح 19 وحدة إدارية بمساحات تتراوح من (30م2: 60م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلنى.

وأوضح المهندس عادل النجار أن تم طرح 13 محلاً تجارياً وصيدلية و17 وحدة إدارية بعمارات الإسكان الاجتماعى بقطاع (ج) بمنطقة الـ800فدان، وذلك للبيع في 3 جلسات للمزاد العلني.

وأشار رئيس جهاز «6 أكتوبر الجديدة»، إلى أنه تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية ووحدتين إداريتين بعمارة 83 بمشروع سكن مصر بالمدينة، وذلك للبيع في جلسة للمزاد العلنى.

وقال المهندس عادل النجار: يأتى ذلك في إطار تلبية احتياجات سكان المدينة، وكذا توفير فرص العمل والاستثمار بها، مؤكداً أن جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة لا يدخر جهداً في تنفيذ المشروعات والخدمات المختلفة، لا سيما المشروعات السكنية.