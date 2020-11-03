شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام بورسعيد يتابع أعمال حصر السيارات المتهالكة ورفعها من الطرق العامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في اطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، برفع جميع السيارات المتهالكة والمتروكة بأحياء بورسعيد، على أن يتم التعامل معها خلال 6 أشهر من خلال هيئة الخدمات الحكومية في حال عدم قيام أصحابها بالتصرف فيها.
عقد اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، اجتماعا مع رؤساء الاحياء لمتابعة الموقف التنفيذي لحصر السيارات المتهالكة بنطاق المحافظة واخلائها من الطرق العامة.
واكد السكرتير العام بان هذا الإجراء يأتي في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لبورسعيد، تماشيًا مع الطفرة التنموية والخدمية المقدمة في كافة المجالات.
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