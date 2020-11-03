شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «الأعلى للإعلام» وأكاديمية البحث العلمي الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد المجلس الاعلي للاعلام توقيع برتوكول بين المجلس وأكاديمية البحث العلمي، الأربعاء الساعة 1 ظهرا، في قاعة أجتماعات المجلس، لإعداد دورة تدريبية للاعلاميين الذين يقمون بتقديم برامج طبية عبر الفضائيات المختلفة لضمان تقديم رسالة طبية وإعلامية تفيد ولا تضر المواطن.

كان رئيس المجلس الاعلي للاعلام، عقد لقاء تشاوريا، الثلاثاء، مع الدكتور ايهاب هيكل نقيب اطباء الأسنان، للاتفاق على المعاير والأكواد الخاصة بتنظيم عمل اطباء الأسنان في وسائل الإعلام والقنوات الفضائية الخاصة.