شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية لحقوق الإنسان» تعقد ندوة افتراضية لنشر ثقافة التسامح ومكافحة الكراهية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان ندوة إلكترونية إقليمية بعنوان نحو «تعزيز الجهود المجتمع المدني لنشر ثقافة التسامح ومكافحة الكراهية والتعصب» بمشاركة ذوي المصلحة المعنين بتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الكراهية والتعصب ونشر قيم التسامح وتضم، الحقوقيين والاعلاميين ورجال الدين وصناع السياسات والمشرعين والمشتغلين بالقانون.

تعقد الندوة في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة من يوم الاثنين 16 نوفمبر الجاري، وتهدف الندوة إلى النظر في أبعاد الأزمة والمخاطر المرتبطة بانتشار خطاب الكراهية وغياب قيم التسامح، على المستويات الدولية والاقليمية والوطنية. وإدماج أهداف خطة عمل الرباط في أجندة المؤسسات الرسمية وغير الحكومية واللجان المتخصصة. وتشجيع بناء التحالفات بين جماعات المجتمع المدني على المستويين الوطني والاقليمي لمكافحة خطاب الكراهية والتعصب والتمييز والعمل على نشر قيم التسامح.

وتناقش الندوة عددا من المحاور التالية، منها تبني دعوة لنشر قيم التسامح ونبذ العنف والكراهية، التوعية بخطة عمل الرباط وما مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، أثر الخطاب الإعلامي التقليدي، والإعلام الالكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي على نشر خطاب الكراهية والانتقاص من خطاب التسامح.

كما تناقش دور المجتمع المدني في التواصل مع المؤسسات الرسمية لتبني خطاب التسامح ونبذ خطاب الكراهية، ودور المجتمع المدني في نشر قيم التسامح في المجتمع والتربية على نبذ خطاب الكراهية والعنف.