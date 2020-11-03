شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: مصر تؤمن بأن لديها رسالة وواجب تجاه الدول والشباب الأفارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر تؤمن بأن لديها رسالة وواجب تجاه الدول الأفريقية وجيل الشباب الأفارقة، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهود مضاعفة للاستثمار في القيادات الشابة، وهي على ثقة على ان الاستثمار في الشباب الأفريقي سوف يؤتي بثماره المستقبلية أسرع مما هو متوقع.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها على هامش الاحتفالية السنوية الثامنة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج «رابطة شباب الصفوة الأفارقة». التي نظمها اليوم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.

وهنأ «عبدالغفار» الطلاب الخريجين قائلًا: «أتمنى لجميع الشباب الخريجين المشاركين في البرنامج الاستفادة من المعرفة والمهارات التي حصلوا عليها في مسيرتهم العلمية كطلاب في الجامعات المختلفة، وفي مسيرتهم العملية في مختلف مجالات العمل.

وأضاف «عبدالغفار» ولقد أسعدني كثيرًا أن تحتضن المكتبة هذا البرامج منذ عام 2011، والذي يضم عدد كبير من طلاب مصر والدول الأفريقية، ويعمل على بناء القدرات وتنمية المهارات، من خلال العديد من الأنشطة والمحاور العلمية مثل: تنظيم الورش العلمية والتي عملت على تزويد الطلاب بمهارات علمية أكاديمية ورفع كفاءة القدرات العملية لديهم.

وأكد «عبدالغفار» أن البرنامج يسعى أيضًا إلى طرح فرص مستقبلية لهؤلاء الشباب، والذي من شأنه أن يكون له الأثر الإيجابي على مستقبل الشباب المشاركين، وعلى علاقاتهم بمجتمعاتهم المختلفة، مضيفًا أن مصر والدول الأفريقية لا يجمعها فقط الموقع الجغرافي ولكن يجمعهما تعاون مشترك وطموحات مستقبلية.

يشار إلى أن الاحتفالية هذا العام شهدت تخرج أكثر من مائتي طالب إفريقي من الدراسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة ويمثلون دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي وجزر القمر، بالإضافة إلى أقرانهم من المصريين وبمشاركة وحضور ممثلين عن الوزارات ورؤساء الجامعات المصرية المختلفة والشخصيات العامة.

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جدير بالذكر أن برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية ينظم مجموعة من البرامج الأسبوعية التي تهدف إلى تنمية القدرات العلمية والمعرفية في مجالات التنمية المستدامة والتوعية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية الموجهة للشباب المصري والإفريقي، وهي: «برنامج شباب من أجل بيئة مستدامة وفهم أفضل» الموجه لطلاب المدارس (13- 18عامًا)، وبرنامج «رابطة شباب الصفوة»الموجه لطلاب الجامعة، وبرنامج «رابطة شباب الصفوة الأفارقة» الموجه إلى الطلاب الأفارقة الدراسين بالجامعات المصرية.