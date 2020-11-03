شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير المنسق لشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي يستقبل السفير المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الوزير المنسق المعني بالشئون البحرية والاستثمار الإندونيسي، لاهوت بنسار، السفير أشرف سلطان سفير جمهورية مصر العربية في إندونيسيا.
وأشار السفير أشرف سلطان إلى تطلع مصر لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع إندونيسيا خاصةً في بعض المجالات الصناعية التي تهم البلدين وتتفق مع برامجهما للتنمية المستدامة.
وأكد الوزير الإندونيسي على أن العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين تعتبر قاعدة انطلاق للعمل على توظيف إمكانياتهما لإقامة تعاون اقتصادي في المجالات المتنوعة، مُشيراً إلى حرص بلاده وتطلعها إلى تطويرها للوصول لأفق جديدة، وكذلك أهمية التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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