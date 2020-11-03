شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يعتمد الأنبا باسيليوس فوزي مطرانًا لإيبراشية سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد قداسة البابا فرنسيس، الثلاثاء، انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة نيافة للأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج، مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسي السابق الذكر، على أن يكون قداس تجليس الأنبا باسيليوس على كرسي هيرموبوليس المنيا يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر الجاري الساعة العاشرة صباحا بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

كما عيَّنّ غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا يوسف أبو الخير مدبرا بطريركيا لكرسي سوهاج الشاغر لحين تجليس مطرانا جديداً.

في سياق متصل، اعتمد قداسة البابا فرنسيس، 3 نوفمبر الجاري انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة سيادة المونسنيور توما حليم حبيب، مستشار سفارة الفاتيكان في مالطا، مطراناً لكرسي سوهاج، خلفا لنيافة الأنبا باسيليوس فوزي الذي تم انتخابه مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا.

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