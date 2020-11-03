شكرا لقرائتكم خبر عن «صناع الخير» تجري 12 عملية قسطرة قلب وتركيب دعامات في 5 محافظات بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية وضمن مبادرتها «نبض حياة» لانقاذ حياة مرضى القلب غير القادرين من المحافظات المختلفة نجحت في إجراء12 عملية قسطرة قلب علاجية وتركيب دعامات لـ 12 مريض غير قادر من محافظات القاهرة، البحيرة، الغربية، الشرقية، الفيوم.

وصرح هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن العلميات تنوعت ما بين قسطرة علاجية وتركيب دعامة ودعامتين وثلاث دعامات، لافتا إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة، من خلال أبحاث اجتماعية وميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح عبدالفتاح أن مبادرة نبض حياة تهدف إلى دعم مرضى القلب غير القادرين، من خلال توقيع الكشف الطبى وإجراء القسطرة الاستكشافية، وإجراء التدخلات الطبية اللازمة من قسطرة علاجية وتركيب دعامات، والتوعية بطرق الوقاية من الإصابة وكيفية حماية كبار السن من مضاعفات الإصابة.