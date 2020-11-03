شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. السيسي يوجه بدراسة تطبيق استبدال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تطبيق برامج استبدال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز، وارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ39.22 مليار دولار فى أكتوبر، وانطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية.. وغيرها من الأخبار.

وفيما يلي موجز أخبار مصر..

تكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.. السيسي يوجه بتبسيط الخطوات ومنح تسهيلات فى السداد.. واستبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز وتوفير فرصة للمواطنين لتملك سيارات حديثة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز الطبيعى بالإضافة إلى تبسيطها ومنح تسهيلات فى السداد، وضمان جدارة الإجراءات الفنية المتبعة فى عمليات التحويل.

البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ39.22 مليار دولار فى أكتوبر

قال البنك المركزي المصرى، اليوم الثلاثاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار فى نهاية سبتمبر السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.

مصر تقرر عدم مرور بضائع ومركبات من معبر رفح بسبب تجاوزات حماس

قررت السلطات المصرية بعد فتحها لمعبر رفح اعتبارا من الأمس، ترحيل العالقين الأفراد فقط حتى صباح بعد غد، مع استمرار الغلق للبضائع والمركبات بعد رصد تجاوزات من قبل حماس.

البنك المركزى يضاعف فترة سماح سداد مستحقات العاملين بالسياحة لـ6 أشهر

قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إدخال تعديلات جديدة على مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحى بضمان وزارة المالية، والتى تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه، بفائدة 5% متناقصة.

وزير النقل: الانتهاء من محور كلابشة فوق النيل بأسوان بنسبة 100%.. صور

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، 3 محاور تنموية على النيل فى محافظة أسوان بدأها بتفقد محور كلابشة على النيل والذى تبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشتمل على 14 عمل صناعى (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعـية والترع والمصـارف وحيث بلغت نسبة تنفيذ المحور 100% وأصبح جاهزًا للافتتاح خلال الفترة القادمة.

البعثات المصرية تستقبل أصوات المصريين بالخارج بالمرحلة الثانية للانتخابات غدا

تبدأ غدا الأربعاء السفارات والقنصليات المصرية فى 124 دولة أجنبية على مستوى العالم، فى تلقى بطاقات الاقتراع من المصريين بالخارج الذين أبدوا رأيهم فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، والتى تستمر فى استقبال اصوات المصريين بالخارج على مدار ثلاثة أيام وحتى يوم الجمعة المقبل.

3.3 مليون منتفع بالتأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى.. تجهيز البنية التحتية للمستشفيات للتشغيل التجريبى بـ 6 محافظات.. والسبكى: القيادة السياسية وجهت بتوفير الاعتمادات المالية

كشف الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن المنظومة تسير بخطى ثابتة فى التقدم نحو توفير الخدمة للمنتفعين، مشيرا إلى أنه تم تسجيل ما يقرب من 3.3 مليون منتفع فى 6 محافظات حتى الآن.

المصريون بالخارج يصوتون بانتخابات "النواب" لليوم الثانى.. وزيرة الهجرة تجتمع بأعضاء غرفة عمليات الوزارة لمتابعة التصويت.. وتوجه بضرورة الإسراع فى طباعة بطاقات الاقتراع.. وتوضح هدف آلية "البريد السريع".. فيديو

انطلق، اليوم الثانى لغرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والتى انطلقت أمس الإثنين الموافق 2 نوفمبر وتستمر لليوم الثلاثاء 3 نوفمبر وهو اليوم الأخير أمام المصريين بالخارج لطباعة لبطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية منذ الساعة التاسعة صباحا بحسب توقيت كل دولة، لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل.

المتهمون بقضية الفيرمونت ينكرون عبر "الفيديو كونفرانس" اغتصابهم الفتاة

أنكر أحمد حلمى طولان و2 أخرين من المتهمين فى قضية اغتصاب فتاة داخل فندق "فيرمونت" أثناء نظر تجديد حبسهم، أمام المستشار كمال مسعود رئيس محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، عبر تقنية الفيديو كونفراس، تهمة اغتصاب المجنى عليها.

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تليفزيون الخليج 365 يشرح لك ببساطة طريقة الانتخابات الأمريكية.. الأصوات ليست الفيصل وكلمة السر "المجمع الانتخابي".. 538 مندوبا يصوتون بالنيابة عن الأمريكيين.. وكاليفورنيا الأكبر تمثيلا بـ55 مندوبا.. فيديو

اليوم تنطلق الانتخابات الأمريكية، بين مرشحين هما الرئيس الحالى دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطى جو بايدن، ولأن الانتخابات الأمريكية معقدة وليست سهلة، وتتميز بكونها نظام فريد ليس متبعا فى أى مكان آخر فى العالم، لذا فإن تليفزيون الخليج 365 فى تغطية خاصة أعدها الزميل محمود حسن، وقدمها تامر إسماعيل قام بتبسيط كيفية إجراء الانتخابات فى الانتخابات الأمريكية.

بعد إيداع المتهم بدار رعاية نفسية وحبس أصدقائه.. والد طفل المرور يعتذر للمصريين ورجال الشرطة.. ويؤكد: لسنا فوق القانون وتركته بدون محام.. والنيابة تقرر عرض المتهمين على الطب الشرعى لإجراء تحليل تعاطي المخدرات

عقب قرار النيابة العامة بإيداع الطفل المتهم بإهانة فرد شرطة مرور المعادي، بإحدى دور الرعاية النفسية، وحبس من كانوا في صحبته 4 أيام احتياطيًا، تقدم المستشار أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسماعيلية ووالد الطفل المتهم، باعتذار رسمى إلى جموع الشعب المصرى ورجال الشرطة والمؤسسة القضائية عما بدر من نجله.

استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 26

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء ، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.

قانون تحسين أوضاع المعلمين ينتظر تصديق الرئيس.. 2.1 مليون معلم وموظف بالتعليم العام والأزهرى يستفيدون من تطبيقه.. زيادات مالية شهرية للمعلم تتراوح من 325 لـ 475 جنيها بتكلفة سنوية 5.6 مليار جنيه

ينتظر نحو 2.1 مليون معلم وموظف بالتعليم العام والأزهرى، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين، الذى يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية، ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر.

ماذا يفعل مرشحا الرئاسة الأمريكية في يوم الانتخاب؟ ترامب يواصل خطاب "الثقة بالفوز" ويتوقع الحصول على 306 أصوات على الأقل في المجمع الانتخابى ويزور فرجينيا.. وبايدن يزور قبر نجله بديلاور قبل التوجه إلى بنسلفانيا

واصل مرشحا الرئاسة الأمريكية الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن جهودهما لكسب أصوات الناخبين، مع توجه الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار الرئيس القادم.

القصة الكاملة للهجوم الإرهابى في النمسا.. العاصمة تتحول لثكنة عسكرية بعد مقتل 4 وإصابة 17.. وزير الداخلية يطالب المواطنين بالبقاء بالمنزل وعدم ذهاب الأبناء للمدارس.. ومقتل أحد منفذي الهجمات والبحث عن 4 آخرين

ليلة سوداء عاشها سكان النمسا في رعب وهلع، أثر هجوم إرهابى دموى مسلح نال من سلام وهدوء وسط مدينة فيينا بالقرب من الكنيس اليهودي ، تم خلاله إطلاق النار على 6 مناطق، وأودى بحياة 4 أشخاص، وإصابة 17 آخرين على يد إرهابى متعاطف مع تنظيم داعش، وتوقفت الحياة ووسائل النقل العام، وقررت الحكومة إقامة حداد عام لمدة ثلاثة أيام.

الخليج 365 يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط بمناسبة معرض سيتى سكيب غدا

تنطلق غدا فعاليات معرض سيتى سكيب أكبر معرض عقارى في الشرق الأوسط، بمشاركة كبرى الشركات العقارية، وفى هذا العدد يكشف المطورون وأصحاب الشركات العقارية، خلال أقوى ملحق عقارى في الشرق الأوسط، خططهم الاستثمارية، بعد كورونا، وكيف تغلب القطاع العقارى على أكبر جائحة ألمت بالعالم كله، ويستمر المعرض خلال الفترة من 4 حتى 7 نوفمبر، في مركز مصر للمعارض الدولية وبحضور 65 جهة عارضة.

أحمد مالك يعترف بسرقة الأشياء الصغيرة فى لقاء تلفزيونى من 3 سنين.. فيديو

ثارت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية حول الفنان الشاب أحمد مالك، بعدما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، التقط من خلال كاميرا مراقبة بإحدى محطات البنزين مصحوبًا باتهامه بسرقة عبوة واقيات ذكرية، الأمر الذى نفاه الفنان تمامًا، وشدد على امتلاكه فاتورة الشراء، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه مروجى مقطع الفيديو.

الرجاء المغربى يعلن سلبية عينات فيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك غدا

أعلن نادى الرجاء المغربى سلبية العينات التى أجريت للاعبين أمس فوز وصولهم للقاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك غدا فى إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا فى تمام التاسعة مساءا على استاد القاهرة.

صن داونز يفاوض الأهلى لضم حسين الشحات وقفشة

دخل نادي صن داونز الجنوب أفريقيى، فى مفاوضات جادة مع النادى الأهلي من أجل الحصول على خدمات الثنائي محمد مجدي قفشة وحسين الشحات لاعبا الفريق الكروى الأول، من أجل الحصول على خدماتهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكشفت مصادر مقربة من صن داونز أن النادى تقدم بعرض رسمى للنادي الأحمر للحصول على خدمات محمد مجدى أفشة مقابل 2 مليون ونصف المليون دولار، وكذلك نفس القيمة المالية لحسين الشحات من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

موسيمانى يستغل رحلة جنوب أفريقيا لحسم صفقة "سيرينو" للأهلى

عادت مفاوضات الأهلى مع الأورجويانى سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى لتفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء وربما الشارع الكروى المصرى خاصة بعدما قالت مصادر لـ"الخليج 365" أن إدارة النادى كثّفت مفاوضاتها مع صن داونز للاستغناء عن اللاعب مع تناثر تقارير إعلامية فى جنوب أفريقيا تُشير إلى أن الأهلى اقترب من الحصول على اللاعب مقابل 3 ملايين دولار.