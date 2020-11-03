شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: يجوز للمرأة وضع مكياج خفيف مع الالتزام بالآداب الشرعية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "هل يجوز للمرأة المحجبة وضع مكياج خفيف؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين، وأجاب على السؤال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

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وقال ممدوح: "الشرع أتى فى الأمور الجبلية لم يأت ليقطعها إنما أتى ليهذبها، فالأكل والشرب من الفطرة التى فطر الله عليها الإنسان وحب المال فطرة أيضا والغريزة الجنسية ميل بشرى طبيعى، والشرع لم يأت ويقول اختصى وإنما حرم ذلك وقال تزوج، ولم يقل لك جوع لدرجة تؤذيك ولا تأكل لدرجة تتخمك وقال "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا"، والمال لم يقل لك اترك المال قال اقتنى المال من حلال وابتعد عن الحرام وأخرجه فيما يرضى الله وأخرج حق الله منه إذا تحققت به الشروط".

وتابع ممدوح: "وكذلك المرأة بفطرتها تحب الزينة، والشرع لم يقطع ذلك وإنما جاء يطلب ستر العورة وستر المرأة والمصرح به على ألسنة الصحابة، حيث قال ابن عباس والسيدة عائشة فى قوله تعالى "إلا ما ظهر منها" يقصد به الكحل والخاتم، قائلًا: "الكحل فى العينين جائز للمرأة وجائز لها أن تظهر بذلك أمام الناس حتى لو كانت منتقبة، طالما أن الفتنة مأمونة".

المكياج الخفيف وهو توريد الشفاه أو الوجه شيئا ما وكل ما يجعل وجه المرأة غير شاحب وما يقع تحت مسمى المكياج الخفيف، فهو جائز كما أن هناك مكياج تضعه المرأة وربما من يراها لا يدرى أنه تضعه لأنه خفيف يقصد منه إخفاء بعض الشحوب مثلا.