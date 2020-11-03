شكرا لقرائتكم خبر عن البعثات المصرية تستقبل أصوات المصريين بالخارج بالمرحلة الثانية للانتخابات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غدا الأربعاء السفارات والقنصليات المصرية فى 124 دولة أجنبية على مستوى العالم، فى تلقى بطاقات الاقتراع من المصريين بالخارج الذين أبدوا رأيهم فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، والتى تستمر فى استقبال اصوات المصريين بالخارج على مدار ثلاثة أيام وحتى يوم الجمعة المقبل.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، على مدار أمس الإثنين واليوم الثلاثاء بطاقات الاقتراع فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، على موقعها الإلكترونى، أمام المصريين بالخارج حتى يتمكنوا من طباعتها وإبداء رأيهم فى المرشحين بالنظامين الفردى والقوائم.

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وأكدت الهيئة الوطنية أنه لن يتم السماح لأى مصرى متواجد بالخارج بطباعة بطاقات الاقتراع الا لمن سجل بياناته على موقع الهيئة خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضيين، حيث تتم عملية التصويت للمصريين بالخارج عبر البريد من خلال دخول الناخب على الموقع خلال اليومين المحددين ويقوم بطباعة بطاقة ابداء الرأى واقرار التصويت، ثم اختيار من يرغب فى ترشحيه والقائمة التى يريد انتخابها ثم وضع بطاقات الاقتراع فى مظروف صغير ابيض اللون دون وضع اى علامات عليه من الخارج تدل على الناخب.

وتأتى الخطوة الثانية من التصويت بوضع المظروف واقرار التصويت فى مظروف اكبر يرفق به صورة البطاقة أو جواز السفر ووثيقة الإقامة فى تلك الدولة الأجنبية التى يتواجد بها ثم غلق المظروف وكتابة عنوان البعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها وإرساله عبر البريد المستعجل، التى تستقبل بطاقات الاقتراع أيام 4 و5 و6 نوفمبر.