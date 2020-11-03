شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف عن خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 4 نوفمبر 2020 إلى الإثنين 09 نوفمبر 2020، كما يلى:-





- يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020:

شمال الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة).

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش)

-يوم الخميس 05 نوفمبر (2020:

القاهرة الكبرى ومدن القناة: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

و الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية – الغربية).

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش)





- يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020:

الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية)

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السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد بورسعيد - العريش).

- يوم السبت 07 نوفمبر 2020:

الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية.

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد بورسعيد - العريش

يوم الأحد 08 نوفمبر 2020:

الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية.

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح- الإسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش.

- يوم الاثنين 09 نوفمبر 2020:

شمال الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية)

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية).