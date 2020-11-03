شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح البابوى السابق يوجه رسالة للمصريين بعد شفائه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الراهب القمص رافائيل أفا مينا، المرشح البابوى السابق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إبان الانتخابات البابوية السابقة عام 2012، التي فاز بها البابا تواضروس الثانى، برسالة لكل المصريين عقب شفائه من فيروس كورونا المستجد.

وقال الراهب القمص رافائيل في فيديو له: " نقرأ مزمور داود النبي رقم 29، أعظمك يارب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي، يارب إلهى صرخت إليك فشفيتني"، متابعا:" نشكرك يارب على كل حال ومن أجل كل حال، الواحد كان ييسمع بالناس اللي تعبانة بكورونا وبالألام اللي بيتصيبهم، وربنا يشفيهم كلهم، كان عندي هاجس لو ربنا سمح ونا خد حتة آلم - يقصد استمرار الإصابة – لكن نشكر ربنا ايده حلوة من أول يوم وتماثلت للشفاء، بدعواتكم وصلواتكم ومن اشترك فى اقامة الصلامة من أجلي، يا ناس خلوا بالكم من تنبيهات الاحترازات بالكمامات والبعد والنظافة بالكحول".

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وقد عاد الراهب القمص رافائيل إلى دير مار مينا بمريوط، وذلك بعد أن تماثله للشفاء من فيروس كورونا، بإحدى المستشفيات، فيما قال الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي فى بيان له نشره على صفحته بموقع الفيس بوك " نشكر الله على سلامة قدس أبونا الحبيب القمص رافائيل آفا مينا وعودته سالمًا الدير ببركة وشفاعة الشهيد مار مينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس وصلوات سيدنا الأنبا كيرلس آفا مينا والآباء مجمع رهبان الدير".

والقمص رافائيل أفامينا، أحد رهبان دير مار مينا بمريوط، واسمه قبيل الرهبنة روفائيل صبحي توفيق، وحاصل ليسانس حقوق جامعة عين شمس، وكان شماسا خاصا للبابا كيرلس السادس، ورسم راهبا في سنة 1969 بدير الأنبا مارمينا العجايبي بمريوط.

وإبان الانتخابات البابوية التي أجريت عام 2012 لاختيار خليفة البابا الراحل الأنبا شنودة الثالث، كان القمص رافائيل آفأمينا أحد المرشحين للكرسى الباباوى فى الانتخابات البطريركية، وكان ترشحه رسميا بتزكية من عدد كبير من مجمع الأساقفة وحصد أصوات جعلته ينافس على كرسي البابوية وكان أكبرهم سنًا، حيث تم عمل القرعة الهيكلية بين ثلاثة أساقفة هم البابا تواضروس، والأنبا رافائيل، والقمص رافائيل آفأمينا، الذى حصد 1530 صوت من جملة الأصوات التي لها حق الاقتراع بالانتخابات البابوية.