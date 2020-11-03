شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ندوات اليونسكو للإعلاميين حول "المعلومات المضللة عن كورونا" بالقاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد غدا الجلسة الختامية لسلسلة الندوات التي عقدها مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، بالتعاون مع مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية في القاهرة عبر الإنترنت للإعلامين حول "مكافحة المعلومات المضللة والتضليل في سياق جائحة كوفيد_19" تحت عنوان "نحو تطوير خطة عمل إعلامية موحدة للتصدي لأزمة كوفيد-19"

ومن المقرر أن تٌقام الجلسة الافتراضية غدا بعنوان "نحو تطوير خطة عمل إعلامية موحدة للتصدي لأزمة كوفيد-19، ويتحدث من خلالها الدكتور ماجد عثمان، أستاذ الإحصاء، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق والسفير الدكتور قيس العزاوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام، جامعة الدول العربية و ماهر ناصر، مدير شعبة التوعية بإدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي والدكتور ارش رشيديان، مدير قسم العلوم والمعلومات بمنظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ويدير النقاش، الدكتور حسين أمين، أستاذ الصحافة والإعلام، ومدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية، كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة، الجامعة الأمريكية في القاهرة.

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يذكر ان هذه هي الجلسة االختامية ضمن 8 جلسات تُقام أسبوعيا بدأت من سبتمبر 2020، وتهدف الجلسات لمكافحة ظاهرة انتشار المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة في ظل جائحة كوفيد-19، ووفقا للأمم المتحدة أنه هذة ظاهرة تستحق المناقشة حيث أن انتشار مثل هذه المعلومات الخاطئة والمضللة يؤدي إلى تفاقم الأزمة. يعمل العالم بأسره معًا للتغلب على هذا الوباء ويلعب الإعلاميون دورًا أساسيًا في تشكيل بيئة المعلومات والنقاش العام والوعي العام.