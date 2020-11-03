حصاد الوزارات.. "التأمينات" تقدم الخدمات لأصحاب المعاشات خلال منصة إلكترونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. "التأمينات" تعلن تقديم الخدمات لأصحاب المعاشات من خلال منصة إلكترونية التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات نوفمبر لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه الرى تتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية حتى السبت المقبل "الزراعة" و"الوادى الجديد" توقعان بروتوكولا لإعادة إحياء صناعة وإنتاج الحرير الأوقاف تصدر كتاب "مفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة والسنة" بالإنجليزية والفرنسية تحديث أسطول مصر للطيران للشحن الجوي وفتح خطوط جديدة لمواجهة زيادة الطلب على الصادرات وزيرة البيئة تطلق حملة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى دهب Advertisements صندوق مكافحة الإدمان يستقبل 1500 طالب وطالبة لتوعيتهم بأضرار المخدرات وكيل الأزهر يؤكد تلاشي معظم المدارس التعليمية الإسلامية عدا الأزهرية المجلس القومى للإعاقة يستقبل وفد بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات النواب 2020 وزير الرى يلتقى ممثلى بنك الإعمار الأوروبى لبحث التعاون فى مجالات المياه وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ محور كلابشة على النيل بأسوان قبل افتتاحه الجيزة تدرس انشاء كبارى علوية لتخفيف الضغط المرورى بمنطقة المريوطية

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