شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" و"الوادى الجديد" توقعان بروتوكولا لإعادة إحياء صناعة وإنتاج الحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لإعادة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعى بمحافظة الوادى الجديد.

وأكد القصير، أن هذا التعاون يستهدف إنشاء نموذج ناجح، قابل للتطبيق على مستوى كافة محافظات مصر، للتوسع فى زراعة اشجار التوت وانتاج الحرير الطبيعى، وزيادة كمية المنتج بالجودة العالية والأسعار المناسبة.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية يكون هناك منهجية جديدة لإعادة المجتمع إلى سابق عهده كمجتمع منتج، والقرية المنتجة، وخلق فرص للمرأة الريفية، وفرص تشغيل للشباب وتحسين الدخول، لافتا إلى أن هذا المشروع تنموى، يحقق التنمية المستدامة، من خلال اعادة هذه الصناعة إلى عهدها، وتنميتها مما يقلل من فاتورة الاستيراد، وخلق فرص عمل، وتحقيق قيمة مضافة.

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وأوضح القصير أن مركز البحوث الزراعية لديه قسم بحوث الحرير التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات والذى يختص بالجانب البحثى والإرشادى لصناعة الحرير وفتح آفاق جديدة لزيادة وتطوير هذه الصناعة، حيث تقدم الوزارة كافة اشكال الدعم الفنى، والإرشادى، لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية، بحيث يكون ذلك نموذج قابل للتطبيق والتعميم بكافة قرى الجمهورية.



من جانبه قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة تستهدف من هذا التعاون دعم وتشجيع المشروعات الاستثمارية المنتجة، لتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة دخول الأفراد والأسر وتنويع المنتجات من السلع والخدمات وفق متطلبات السوق، فضلا عن تنمية المجتمعات الأقل نموا بدعم الجهود الرامية إلى استكمال المرافق والخدمات الأساسية بهذه المجتمعات وتحسين ظروف المعيشة.



حضر توقيع البروتوكول الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات ورئيس وأعضاء مجلس قسم الحرير بالمعهد.