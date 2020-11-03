شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تعيين 339 شابًا من مختلف المؤهلات في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 339 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 1321 شاباً.

وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 900 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة، فضلا عن توزيع 40 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، وتقديم الرعاية الإجتماعية لـ 2327 عاملا، والصحية لـ 10 عمال .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء ناصف وكيل المديرية، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 38 منشأة يعمل بها أكثر من 50 عاملا، وتم تحرير إنذار لـ 37 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم التفتيش على 241 منشأة أقل من 50 عاملا، وتم تحرير إنذار لـ 108 منهم، فضلا عن تحرير محضر فوري سلامة لمنشأة واحدة، كما تم إعادة التفتيش على 152 منشأة انتهت بتحرير 44 محضر سلامة .

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 679 منشأة تفتيش دوري، أسفر عن 42 محضراً.