شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تناقش خطة العمل لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشؤون الصحية، لمناقشة خطة المديرية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية، بحضور مديري العموم «الطب العلاجي، والشئون المالية والإدارية»، ومديري إدارات «الإعلام والتربية السكنية، والرعاية الأساسية».

استعرض الإجتماع الوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، والموقف الصحي والإستعدادات الحالية لمواجهة الجائحة بمستشفيات الصحة والمنشآت الطبية بالمحافظة، والخطط والسيناريوهات المستقبلية في حالة حدوث أي مستجدات.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة المستمرة والمكثفة للمستشفيات، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية بالمحافظة، مع تكثيف الأنشطة والحملات التوعوية، والتثقيف الصحي للعاملين والمواطنين، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمنشآت الصناعية، مع التأكيد على أعمال التطهير يومياً، وعدم دخول المنشآت الصحية بدون ارتداء الكمامات، للحد من انتشار الفيروس، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.