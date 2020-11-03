شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بورفؤاد يلتقي مواطنًا هدد بالانتحار للحصول على محل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس مدينة بورفؤاد بيانا بعد تهديد مواطن بالانتحار من أعلى أحد أبراج إضاءة ضفة القناة من جهة بورفؤاد، أو الحصول على محل بسوق بورفؤاد الجديد.

وذكر البيان، الثلاثاء، أن اللواء محمد عامر، رئيس المدينة، يتابع بنفسه كل الطلبات المقدمة من الباعة بالمدينة ويوليها كامل إهتمامه حرصا على مصلحة أبناء المدينة.

ولفت البيان إلى أن رئيس المدينة استقبل المواطن سامح أشرف، واستمع لشكواه وقام بتقديم طلب بالمركز التكنولوجى بتاريخ 2/11 /2020، وتم قبول الطلب للبحث والدراسة.

وأضاف البيان أن اللقاء تكرر اليوم بمقابلة المواطن مرة أخرى والتأكيد على البحث والدراسة لطلبه فلا يوجد مجال لإهمال أي طلب وكل الطلبات محل الدراسة والبحث مثل كل الباعة الراغبين بالعمل داخل سوق المدينة المطور.