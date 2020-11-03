شكرا لقرائتكم خبر عن «طفل الجردل» يتلقى العلاج في المستشفى: «ادعوا لي بالشفاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الطفل الموهوب بالغناء عبدالله الكلحاوي إبن مدينة إدفو، الشهير بـ«طفل الجردل»، الشعب الأسواني أن يدعو له بالشفاء والخروج من المستشفى بعد تدهور حالته الصحية وشعوره بعدة آلام واضطرابات في الجسم.

والطفل عبدالله الكلحاوي ابن مدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان موهوب بالغناء، حيث اشتهر بطفل الجردل، لأنه كان يقوم بالطبل على الجردل، وحالته الصحية مستقرة ويتلقى العلاج في المستشفى.

غنى عبدالله أغنيته الشهيرة «يا كورونا سيبينا في حالنا.. يا كورونا مالك ومالنا»، التي كانت سببا في شهرته، بالإضافة إلى مجموعة من أغنيات المطرب محمد منير، وعمل أغنية اخيرة عن أسوان، وكانت له عده لقاءات تليفزيونية.