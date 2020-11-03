شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستعرض مقترح تطوير المدخل الجنوبي للمحافظة بحي الضواحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، مقترح تطوير المدخل الجنوبى لمدينة بورسعيد بحى الضواحى، وذلك في إطار الطفرة التي تشهدها بورسعيد في مختلف المجالات، وذلك بحضور الشركة الهندسية التي ستتولى الاشراف على المشروع والمهندس سيد خلف مستشار المحافظ للمساحة والمهندسة نيرمين نشأت مديرة التخطيط العمرانى.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح توضيحى عن التصميمات الهندسية والمخطط التفصيلى لتطوير المنطقة، والذى سيشمل مجتمع سكنى ترفيهى تجارى استثمارى يضم اسكان متميز وفوق متوسط ونادى اجتماعى رياضى وأنشطة تجارية (مول تجارى ) ومطاعم وكافيهات ومستشفى وأنشطة ترفيهية متعددة بما يحقق جودة الحياة ويتماشى مع الطفرة التي تشهدها بورسعيد في مختلف المجالات، ويساهم في زيادة فرص الاستثمار بالمنطقة وتوفير العديد من فرص العمل، وزيادة المسطحات الخضراء، كما يكتسب أهمية خاصة من كونه يقع على مدخل بورسعيد الجنوبى (محور ٣٠ يونيه ) ويمثل واجهة بورسعيد الحضارية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالمخطط التفصيلى للمشروع مؤكدا أن حى الضواحى يحصل على نصيب كبير من التنمية في إطار التنمية الشاملة التي تشهدها بورسعيد، مؤكدا أنه سيتم عرض المشروع على الجهات المعنية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان ) والتنسيق بين كافة الجهات لمناقشة إمكانية تنفيذ المشروع على أرض بورسعيد، لافتا أن حى الضواحى والزهور يمتلك كافة مقومات النجاح لوجود أنشطة متعددة تساهم في الارتقاء بسبل حياة المواطنين، لافتا إلى تقديم كافة الدعم الذي يساهم في تحقيق أفضل مستوى معيشى للمواطنين.