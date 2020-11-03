شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: مصر لا تنسى أصدقاءها خاصة الأفارقة.. وقد تسامح أعداءها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، «إن مصر تعتز بإنتمائها للقارة الافريقية بحكم موقعها الجغرافى، وأن مصر قد تسامح أعدائها لكنها لاتنسى أصدقائها، خاصة من الدول الافريقية الداعمة لمصر».

جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية الثامنة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج «رابطة شباب الصفوة الأفارقة»، التي نظمها اليوم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.

وأكد «الفقى»: «أن مصر جمعتها علاقات متميزة مع الدول الأفريقية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتشهد انتعاشه حاليًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وهنأ مدير مكتبة الاسكندرية الطلاب الافارقة بالتخرج الذين وصفهم بأنهم يعيشون في بلدهم الثاني، مشيرًا إلى أن تلك هي الفاعلية الاولى التي تنظمها المكتبة بالمسرح الكبير منذ ان اجتاحت ازمة فيروس كورونا العالم، مضيفًا «لدينا أصدقاء من جميع أنحاء العالم يزورون المكتبة ولكننا لا نشعر بأن الطلاب الأفارقة غرباء عنا».

وأكد «الفقي» إن هذه الاحتفالية تأتي في إطار رسالة المكتبة لدعم وبناء قدرات الشباب، فقد احتضنت هؤلاء الشباب من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة وعلى رأسها برنامج «رابطة شباب الصفوة الأفارقة»، الموجه للطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس، بهدف تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم المصريين لتنمية مهاراتهم العلمية والمعرفية.

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مصطفى الفقي