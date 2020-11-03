شكرا لقرائتكم خبر عن الطماطم بـ8 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية: ‏‎-الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلو جرام والبطاطس بـ 4 جنيهات، والبصل بـ 6.25 جنيه والكوسة 6.6 جنيه للكيلو والجزر 6.5 جنيه والخيار 7.5 جنيه. -الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيهات للكيلوجرام. -الفلفل البلدى بـ 5 والليمون 6.5 جنيه. -الفاصوليا الخضراء 9 جنيهات. -التفاح السكرى 25 جنيه. -كانتلوب «أناناس» بـ 9.5. -الموز البلدى 14 جنيها. Advertisements -العنب بـ15 جنيها. -التفاح الإيطالى 28 جنيها. -الباذنجان الأبيض 6 جنيهات. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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