شكرا لقرائتكم خبر عن «خطابي»: الجامعة العربية تراعي التسهيلات المقدمة لذوي الإعاقة في انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثنى السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية؛ الثلاثاء، على جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، خاصة في دعم عملية الحقوق والواجبات لهم، مؤكدًا على أن جامعة الدول العربية من أهم أولوياتها الاهتمام الخاص بالانسان العربي بدون أي تمييز؛ والاهتمام بطبيعة الحال بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار «خطابي» إلى الدعم القوي من الإرادة السياسية في مصر بالاهتمام بهذا الشريحة المجتمعية التي تمثل في مجملها قوة لابد من الاستفادة بها وتعظيم جهودها.

وأكد أن عام 2018 الخاص بالاشخاص ذوي الإعاقة؛ وصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 يعتبر تحول نوعي بكل معاني الكلمة في هذا المسار؛ الذي كفل للأشخاص ذوي الإعاقة الدمج الحقيقي في كل مناحي الحياة.

وأشار إلى أن لجان المتابعة الخاصة ببعثة وفد الجامعة العربية تراعي في استماراتها الخاصة بالمتابعة مدى التسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس النواب 2020؛ ومدى إقبالهم على العملية الانتخابية ومشاركتهم.

وأستعرض الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة جهود المجلس خلال المرحلة الأولى من العملية الانتخابية؛ والاستعداد للمرحلة الثانية التي ستبدأ يومي 7 و8 نوفمبر؛ والنتائج التي خرجت عن غرفة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، مشيرًا إلى أن سياسة المجلس ترمي إلى دعم حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وتطوير مهاراتهم ودعم مشاركتهم في الحياة السياسية وتدريبهم على آليات هذه المشاركة.

يذكر أن وفد الجامعة زار المجلس القومي للإعاقة، الثلاثاء، وضم السفير أحمد رشيد خطابي؛ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس بعثة وفد الجامعة؛ والمستشار أحمد أمين؛ منسق عام بعثة وفد جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020

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جدير بالذكر أن اللقاء حضره من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المستشار أمين مصطفى؛ والمستشار الدكتور أحمد أسامة البدوي، وحسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس.