شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم مطروح» يقود فريق الأتوبيس الطائر لمتابعة انضباط وانتظام الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، فريق الأتوبيس الطائر لمتابعة انضباط العملية التعليمية وانتظام الدراسة والالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد بمدارس منطقة رأس الحكمة وقرية كشوك عميرة شرق مطروح، يرافقه مجدي المنشاوي، مدير عام إدارة مرسى مطروح التعليمية، وجمال قنديل، وكيل الإدارة، وأعضاء أقسام المتابعة الميدانية والشؤون القانونية والتخطيط والصيانة واللامركزية بإدارة مطروح.

وتابع وكيل الوزارة شرح المعلمين للحصص بالفصول الدراسية وتفعيل الأنشطة التعليمية، بالإضافة إلى إلتزام المدارس بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الفصول وارتداء الكمامات الطبية بالمدارس.

وقام مدير تعليم مطروح بمتابعة مستوي القراءة والكتابة لطلاب الصفوف الثلاث الأولي بمدرسة كشوك عميرة الابتدائية، مشيدًا بجهود معلمي اللغة العربية في الارتقاء التدريجي بالمستوى اللغوي لطلاب المدارس الابتدائية.

وأضاف مدير تعليم مطروح أن الأتوبيس الطائر شامل لجميع المتابعين بالنواحي الإدارية والمالية وتوجيهات المواد الدراسية المختلفة، مؤكدًا استمراره طوال الفصل الدراسي الأول وبصورة مفاجئة لفرض الإنضباط ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد واكتشاف السلبيات وعلاجها داخل مدارس المحافظة فورًا، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وقدم «النيلي» الشكر والعرفان لمسؤولي مدرستي رأس الحكمة الإعدادية وكشوك عميرة الابتدائية تقديرًا للجهد المبذول والأداء الفعال والالتزام بكل التدابير الاحترازية والقيام بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه.

Advertisements