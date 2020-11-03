شكرا لقرائتكم خبر عن كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية التربية الرياضية، جامعة كفر الشيخ، حفل استقبال الطلاب الجدد، اللثلاثاء، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد زينة، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وعدد من طلاب الفرق المختلفة للتهنئة بالعام الدراسي الجديد.

وتوجه عميد الكلية الدكتور عبدالحليم عكاشة بالتهنئة للطلاب الجدد موضحا الجهد المبذول من إدارة الجامعة للنهوض بطلابها لرفع وتنمية مهارتهم وتطوير مواهبهم وقدراتهم.

وفي كلمته، رحب رئيس جامعة كفر الشيخ بالطلاب الجدد والقدامى، وأكد أهمية الاشتراك في الأنشطة الطلابية المتنوعة كافة، التي تنظمها الجامعة على مدار العام الدراسي مشيدا بالدور الذي تقدمه كلية التربية الرياضية بالجامعة وما تقدمه من خدمات للبيئة المحيطة وبمشاركة طلابها في أنشطة الجامعة كافة، وحصولهم على مراكز متقدمة في المنافسات، واصفًا خريج كلية التربية الرياضية بنين وبنات بالانضباط السلوكي والأخلاقي والتميز البدني بفضل أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد «دسوقي» حرص الجامعة على توفير كل الإمكانيات التي تساعد على إعداد طالب متميز وخريج على مستوى عالي من الكفاءة، كما حث الطلاب على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتنمية قدراتهم العلمية ومهاراتهم العملية مع الالتزام بالأعراف والتقاليد الجامعية.

وعبر «دسوقي» عن سعادته باستقبال دفعة جديدة من الطلاب الجدد في الكليات الثلاث، وتمنى التوفيق والتفوق لهم خلال العام الدراسي، مرحبًا بجميع الطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد.

ودعا رئيس الجامعة الطلاب إلى الاعتزاز والفخر بالانتماء إلى جامعة كفرالشيخ والاجتهاد في طلب المعرفة والعلم ووصفهم بسفراء الجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ على الالتزام بحضور البرامج التعليمية والمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة رياضية وثقافية وفنية وأدبية وحثهم على المشاركة الفعالة لبناء شخصية الطالب طبقا لخطة الإجراءات الإحترازية التي أعدتها إدارة الجامعة.

وحث «دسوقي» الطلاب على الانتماء للوطن وجامعتهم لصنع مستقبل مشرف لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم، موضحًا بأننا نبذل قصارى جهدنا من أجلكم لتكونوا متميزين علميًا وثقافيًا وفكريًا ورياضيًا وعنوانًا لطالب جامعة كفرالشيخ الذي يحمل التميز بالخلق الرفيع، ويتسلح بالعلم والتكنولوجيا ويحرص على بناء الوطن بالعمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير أحدث وأرقى مستويات التعليم للمواطن المصري بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وإحداث طفرة مستدامة في جودة الحياة ومستويات المعيشة للمواطنين.

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وأشار إلى حرص الجامعة على تطوير منظومة التعليم والاختبارات لرفع مستوى خريجيها لتواكب خريجي الجامعات العالمية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين والطلاب المتعثرين والطلاب ذوي الهمم، كما حرص رئيس الجامعة على توعية الطلاب والطالبات عن البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الفتن وتروج للشائعات المغرضة والهدامة، داعيًا الطلاب والطالبات للتواصل مع مسئولي الجامعة مباشرة لتوضيح الحقائق.

وشدد على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات من خلال استضافة الشخصيات والرموز الوطنية في الندوات المختلفة طبقا خطة الموسم الثقافي في الكليات مع اتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وفي نهاية الحفل، أهدى عميد كلية التربية الرياضية درع الكلية لرئيس الجامعة والنواب، كما تم تكريم الطلاب المتفوقين من الفرق الدراسية والحاصلين على مراكز متقدمة في الأنشطة المختلفة والمتميزين في مختلف المجالات بتوزيع شهادة التقدير.

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ