شكرا لقرائتكم خبر عن مركز القياس والتقويم يواصل دوراته لإعداد أعضاء هيئة التدريس للتعامل مع الاختبارات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن دكتور عبدالرؤف مصطفى رئيس مركز القياس استكامل مركز القياس والتقويم سلسلة دوارته التدريبية على اساليب القياس وأعداد المفردة الاختبارية بهدف اعداد اعضاء هيئة التدريس للتعامل مع الاختبارات الالكترونية تحت رعاية الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال إن عددا من كبار اعضاء هيئة التدريس بالجامعة شاركوا في الدورات على رأسهم الدكتور خالد السيد عبدالحميد ابراهيم الذي قام بتدريب أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعه بينما قام الدكتور محمد على محمود ابراهيم بتدريب اعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعه يوم الاثنين الموافق الثاني من نوفمبر.

وأشار الدكتور ناصر مندور عميد كلية الزراعه أن الكلية تهتم بتدريب أعضاء هيئة تدريس على اساليب القياس واعداد بنوك الاسئلة ومواصفات ومعايير الورقة

الامتحانية وذلك في إطار خطة الجامعة الشاملة نحو التحول الرقمي لاستكمال أعداد وإنشاء بنوك الاسئلة وفق معايير وحدة أدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي ووجه أعضاء هيئة التدريس إلى أهمية الإستفادة من المواد التعليميه التي يطرحها مركز القياس والتقويم بالجامعة.

ومن جانبة أشار الدكتور عبدالرؤوف عبدالرحمن مصطفي مدير مركز القياس والتقويم أن التدريب شمل العديد من العناصر منها ايضاح الفرق بين مفهوم التقييم والقياس والتقويم وتحديد أهمية التقويم وتحديد خطواته وانواع عملية التقويم وشروط وخصائص التقويم التربوي واساليبه وأنواع الاختبارات المختلفة وأنواع الإختبارات التحصيلية والتحريرية ومفهوم جدول المواصفات.