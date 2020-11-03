شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مؤتمر «القانون والأمن المائي المصري» بحقوق بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور رضا عبدالحليم عميد كلية الحقوق المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر تحت عنوان القانون والأمن المائي المصري نحو رؤية شاملة لحماية مواردنا المائية.

جاء ذلك ذلك بحضور الدكتور أشرف توفيق شمس الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر والدكتور محمود عراقي مغربي عميد كلية الزراعة بمشتهر والدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي والدكتور محمد منصور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عصام حسنى وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور الشحات منصور عميد كلية الحقوق الأسبق وعدد من رجال القانون والهيئات القضائية واعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وفي كلمته نقل الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا رسالة شكر وتحية من الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة لأسرة كلية الحقوق بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على إنشائها.

واكد الجيزاوى أن المؤتمر يتوافق مع الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة حيث تضع الدولة في مقدمة أولوياتها ملف المياه وترشيد ورفع كفاءة استخدامها من خلال محاور متعددة.

من جانبه أعرب الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته بتواجده وسط كوكبة من رجال القانون والهيئات القضائية، موجها التهنئة لكلية الحقوق بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي.

وأكد سمير أن قضية المياه من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على إيجاد حلول وبدائل لمواجهة نقص المياه من خلال إنشاء محطات لتحلية مياه البحار وتطوير أساليب الري وغيرها من الأمور المرتبطة بمصادر المياه في مصر.

وقال الدكتور رضا عبدالحليم عميد الكلية ان الأمن الغذائي لم ولن يتحقق إلا بالأمن المائي، مؤكدا ان المؤتمر يناقش ثلاث جلسات علمية الاولي بعنوان النظام القانوني والاقتصادي للاستخدامات المائية وموضوعاتها إدارة المياه الجوفية في القانون المصري مقارنة بالفقة الإسلامي ودور المياه الافتراضية في التجارة الخارجية للسلع الزراعية المصرية في ضوء الإدارة المتكامله للموارد المائية وتغيير المناخ مشكلة ندرة ومحدودية المياه.

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والجلسة الثانية بعنوان الحق في الأمن المائي وجوانبه الدولية وموضوعاتها ضمانات الحق في الأمن المائي كحق من الحقوق الدستورية في ضوء تجارب بعض الدول والقانون الدولي وحماية نهر النيل من ندرة المياه والمبادئ القانونية الناظمة لاستخدام مياه الأنهار الدولية، والجلسة الثالثة تحت عنوان حماية نهر النيل وحقوق مصر على المستوى الوطني.

من جانبه استعرض الدكتور أشرف شمس الدين وكيل الكلية مقرر المؤتمر أهمية المياه في بناء الحضارات وارتباطها بالزراعة والصناعة والملاحة النهرية، مشيرا إلى ان المؤتمر يناقش عدد من المحاور منها النظام القانوني والاقتصادي للاستخدامات المائية، ودور الدولة والمسؤولية المترتبة على مخالفة النظام القانوني لاستخدام المياه (الجنائية – الإدارية – المدنية )، والنظام القانوني لاقتسام الحصص المائية على الأنهار العابرة للحدود مع التطبيق على مشكلة سد النهضة وموقف الأديان السماوية من الحفاظ على المياه وعدم تلوثها .