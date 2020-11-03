شكرا لقرائتكم خبر عن «المجموعة المتحدة»: المنع من السفر غير محدد المدة «غير قانوني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت المجموعة المتحدة للقانون ورقة قانونية حول «المنع من السفر غير محدد المدة» تحت عنوان: «غير قانوني»، استعرضت خلالها رؤية مختلفة لقرارات المنع من السفر تنطلق من النص الدستوري نفسه وانتهت بأن «كل قرارات المنع من السفر الصادرة من سلطات التحقيق بدرجاتها وبالقطع من وزير الداخلية أو أي ممثل للسلطة التنفيذية جميعها غير قانونية ولا يعتد بها».

وتضمنت الورقة الإجابة على عدد من التساؤلات منها نص المادة ٦٢ من الدستور المصري؛ هل هو واجب التطبيق مباشرةً؟، ما أثر عدم وجود قانون ينظم حق الجهات القضائية في منع الاشخاص من السفر ؟. ما هي شروط صدور قرار المنع من السفر وفقاً للمادة ٦٢ من الدستور؟. هل يجوز الاستناد إلى القرار الوزاري رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٣ لإصدار قرار بالمنع من السفر؟. التحرك القانوني المناسب ضد قرارات المنع من السفر غير المسببة وغير المحددة المدة ؟

و انتهت الورقة إلى عدد من المستخلصات والتوصيات الهامة منها أنه يجوز تطبيق نص المادة ٦٢ من الدستور بشكل مباشر أمام القضاء دون انتظار صدور أي تشريع مكمل لها، وتنص تلك المادة على أن «حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون».

وذكرت الورقة «مفاد ما تقدم أنه يتعين أن يكون هناك قانون ينظم حالات المنع من السفر ومدته وطريقة الطعن عليه، لافتة إلى إن محكمة النقض انتهت في حكم تاريخي لها إلى أن عدم صدور قانون ينظم موضوع المنع من المغادرة يجعل أي قرار صادر قائم على غير أساس ويتعين عدم الاعتداد به ويعتبر مجرد عقبة مادية لا قيمة لها قانوناً.

وأكدت الورقة أن أي قرار بالمنع من السفر غير مسبب ولا يتضمن مدة محددة يعتبر لاغياً ولا قيمة قانونية له ويتعين بالتالي اعتباره غير موجود، وإن قرار وزير الداخلية المشار إليه قد سقط بصدور الدستور المصري ٢٠١٢ وتعديلاته ٢٠١٤ دون الحاجة حتى إلى الطعن بعدم دستوريته؛ فتنفيذ النص الدستوري مباشرةً على أوامر المنع من السفر يجعل هذا القرار مجمد ولا يجب العمل به إذ أن نص المادة ٦٢ من الدستور واضح في أن المنع من السفر يجب أن يصدر وفقاً لقانون ومن سلطة قضائية.

وأشارت الورقة إلى أنه من حق الممنوعين من السفر أن يقيموا دعوى ضد وزارة الداخلية بالتعويض ما داموا ممنوعين من السفر بأوامر غير مسببة ودون تحديد مدة محددة للمنع؛ باعتبار ان هذا خطأ أصابهم بضرر ويستوجب التعويض؛ ولا يرد على ذلك بأن هناك أمر قضائي بالمنع فإن الأمر القضائي غير المسبب والغير محدد المدة هو بمثابة عمل مادي وليس قانوني يتعين التعويض عنه. وتقام دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية مستندة إلى نص المادة ١٦٣ من القانون المدني

وأوصت الورقة بالإسراع في إصدار مشروع تعديل المواد ١٥٥ و١٥٦ و١٥٧ من قانون الإجراءات الجنائية؛ والتي انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من مناقشتهم منذ يناير٢٠١٨، لجعل تنفيذ نص المادة ٦٢ من الدستور أيسر وأقل استدعاء لسوء التفسير.

وطالبت وزير الداخلية بإلغاء القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2013 فيما يتعلق بالجهات التي يحق لها اصدار قرارات المنع من السفر، وأن يتوقف وزير الداخلية عن اصدار قرارات بالمنع من السفر والاقتصار على تنفيذ القرارات الصادرة من النائب العام ووكلاؤه أو قضاة التحقيق أو المحاكم بشكل عام بشرط أن تكون مسببة وان تكون لمدة محددة

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ودعت الورقة النائب العام وقضاه التحقيق بالعمل على أن تكون قرارات المنع من السفر الصادرة منهم مسببة ولمدة محددة ولضرورات تقتضيها دواع العدالة.

وطالبت الورقة المحامين بالبدء في الاصرار على استخدام المادة ٦٢ من الدستور بشكل مباشر أمام المحاكم عند الطعن على قرارات النيابة العامة أو قضاة التحقيق بالمنع من السفر دون تحديد مدة معينه ودون تسبيب الأمر، والطعن بعدم دستورية القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2013 عند استعماله من قبل الحكومة في أي منازعة بشأن قرارات المنع من السفر، وإقامة دعاوي بالتعويض ضد وزارة الداخلية عند اصرارها على منع موكليهم من السفر ما دام أمر المنع لا يتضمن مدة محددة وليس مسبباً، معتبرة أن الشرطان متكاملان فالأمر المسبب بدون مدة محددة، أو الأمر محدد المدة دون أسباب كلاهما مجرد عمل مادي يوجب التعويض.