شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «جهاز السادات»: تنفيذ شبكة كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة.. ونسبة الإنجاز ٥٨% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، الثلاثاء، أنه جارٍ تنفيذ شبكة كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة بمساحة ١٥٠٠ فدان (٤كم × ١.٥كم)، في مدينة السادات، بمحافظة المنوفية، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت ٥٨%، وأن المشروع يحتوى على عدد 8 موزعات كهرباء، وعدد 92 غرفة محولات.

وأضاف أنه جارٍ إدخال الموزعات والمحولات ولوحات المنخفض والربط الحلقي بين شبكة الكهرباء للمنطقة، ويخدم هذا المشروع عدد 1076 قطعة في مختلف الأنشطة الصناعية، مؤكدًا إلى أنه كلف مسؤولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم وجار تنفيذه من أعمال، للتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ، وكذا الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة، بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لحماية العاملين في مواقع العمل.