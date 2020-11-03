شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الوادي الجديد» تعلن الطوارئ لمواجهة الموجة الثانية لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالمديرية وجميع الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية تزامنًا مع التغيرات والتقلبات الجوية وضمن مرحلة «الترقب» للموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقال إن المرحلة الحالية تعد «مرحلة الترقب» استعدادا للموجة الثانية من الفيروس وتزامنا مع انتشار فيروس الإنفلونزا الموسمية، حيث تكثر نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أن المديرية استقبلت وفدًا من إدارة الطب الوقائي بالوزارة، لإطلاع الفرق الطبية بالمحافظة على آخر المستجدات بشأن المرحلة الحالية من انتشار فيروس كورونا، واستمرت الزيارة لمدة 5 أيام.

كما جرى تدريب فريق طبي من المديرية بالوزارة على طرق توعية المواطنين لمواجهة الفيروس، موضحًا أنه تم اتخاذ عدة إجراءات في مواجهة فيروس كورونا، منها ما يتعلق بالعنصر البشري، من خلال إعادة توزيع الأطباء بما يضمن تواجد متخصصين بالأمراض المعدية في أمراض الصدر والحميات في جميع أقسام العزل والحجر الصحي.