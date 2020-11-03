وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في جامعة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، تشكيل وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في إطار خطة الجامعة لتنفيذ أنشطة مناهضة العنف ضد المرأة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من إنشاء الوحدة هو ضمان توفير بيئة تعليمية آمنة داعمة للمرأة والفتاة الجامعية خالية من العنف والتمييز، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتفعيل دور اللجنة التنفيذية لمتابعة جهود الوزارات والهيئات الحكومية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية.

وتتشكل الوحدة برئاسة الدكتور منصور حسن، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع نائبًا، والدكتورة داليا عبدالوهاب الأستاذ المساعد بقسم الطب الشرعي بكلية الطب البشري عضوًا، والدكتورة مني سيد حسن المدرس بقسم الطب النفسي بكلية الطب عضوًا، والدكتورة هاجر عبدالرحمن مدير الوحدة عضوًا، والدكتورة جمانة رمضان عبدالله المدرس المساعد بكلية الحقوق عضوًا، بالإضافة الى ممثلًا عن الطلاب ترشحه اللجنة الطلابية المعاونة للوحدة.