رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نائب وزير الاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ظهر اليوم الثلاثاء، نائب وزير الإيصالات وتكنولوجيا المعلومات غادة لبيب، والتي حرصت علي الحضور لتقديم التهنئة بمناسبة تقلد "عبد الرازق" رئاسة الغرفة التشريعية الثانية.

من جانبه أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن سعادته بتهنئة غادة لبيب، مشيراً إلي أنها نموذج مشرف للمرآه المصرية.

يذكر أن مجلس الشيوخ عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بعد انتخابه تنفيذا للتعديلات الدستورية التى أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور، ولعل آخرها زيارة المستشار حسام عبد الرحيم، والذي حرص على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ.