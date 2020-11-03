الداخلية تشن حملات أمنية على محيط مكاتب الشهر العقاري وتضبط 19 سمسار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة حملات بمحيط مكاتب الشهر العقاري على خلفية ما تم تداوله على أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لتكدس المواطنين أمام مكتب الشهر العقارى بمنطقة سموحة بالإسكندرية دون إتخاذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والإدعاء بأن المكتب يخضع لسيطرة بعض الخارجين على القانون الذين يقومون بفرض إتاوات لعمل التوكيلات.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه تم توجيه حملات أمنية استهدفت محيط عدد من مكاتب الشهر العقارى بنطاق العديد من مديريات الأمن وأمكن ضبط عدد 19 شخص أثناء تواجدهم أمام مقرات الشهر العقارى بمحافظات (الجيزة- الإسكندرية – المنوفية – بورسعيد) حال قيامهم بأعمال السمسرة خارج نطاق المقرات.
وأضافت الوزارة في بيانها، أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها فى سبيل ضبط كل ما يخالف القانون لا سيما أمام مكاتب الشهر العقارى والعمل على تهيئة المناخ الآمن لتمكين المواطنين من استخراج الأوراق والمستندات الرسمية
منها دون عناء.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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