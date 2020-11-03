مصرع شاب أثناء تنقيبه عن الآثار بـ"صحراوي إسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي شاب مصرعه أثناء تنقيبه عن الآثار خلسة داخل مزرعة طريقة القاهرة الإسكندرية الصحراوي، اليوم الثلاثاء.
تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بانهيار رمال حفرة على عامل فارق على إثرها الحياة.
على الفور، انتقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ على رأس قوة ضمت اللواء علاء سعيد والعقيد محمد عبد الله.
وتبين بالفحص أنه أثناء تنقيب شاب عن الآثار، انهارت عليه رمال حفرة ليلقى حتفه وسط جهود من قوات الإنقاذ البري لانتشال الجثة.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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