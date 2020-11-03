إخلاء سبيل 461 متهم بـ " أحداث 20 سبتمبر "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي: قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجي إخلاء سبيل 461 متهما محبوسين على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلامياً بـ " أحداث 20 سبتمبر" وفق المحامي الحقوقي خالد المصري. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور. ووجهت النيابة لهم أيضا تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية و ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

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