تجديد حبس زياد العليمي و 13 آخرين على ذمة قضية "خلية الأمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تجديد حبس زياد العليمى و 13 آخرين من "خلية الأمل"، 45 يوما على ذمة التحقيقات.
ومن أبرز الذين تم تجديد حبسهم حسام مؤنس، فتحى بدر، أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى، على السيد أحمد محمد بطيخ، محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل على شعث، محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، خالد أحمد أبو شادى، زياد عبد الحميد ذكى العليمى.
كانت نيابة أمن الدولة أمرت بحبس المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى "خلية الأمل"، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية التى تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
يذكر أن الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، قررت إدراج زياد العليمى و 12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.
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