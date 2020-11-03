إرسال طفل المرور و 4 آخرين للطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

أفادت مصادر مطلعة ، أنه تم إرسال الطفل "أحمد" المعروف بـ "طفل المرور" و4 متهمين آخرين -كانوا رفقته- إلى المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لهم، وإجراء كشوف تحليل مخدرات لبيان مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن قرار العرض لبيان ما إذا كان بتلك العينات جواهر أو مواد مخدرة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان نوعها والجدول المدرج بها على أن توافى بتقرير مفصل يعرض عليها.

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وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، أمرت أمس الإثنين، بتحرير فيش وتشبيه وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين الأربعة في القضية رقم 19133 لسنة 2020 جنح البساتين.

كما قررت النيابة إيداع الطفل "أحمد" نجل المستشار "أ. ع" إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، على أن يتم تقديم جلسات الدعم الموصى بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة ويعد تقرير دوري بحالته، ويراعى تقديم المتهم إلى المحكمة المختصة يوم 7 نوفمبر للنظر في أمر مدة الإيداع، وأمرت بحبس الأربعة الآخرين.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "أحمد" و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم فيديو يسخر من موظفين عموم وإهانة شرطي مرور وقيادة سيارة بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها.