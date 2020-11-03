المشدد 10 سنوات لمتهم في قضية "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، المتهم محمد شوقي سيد بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من بعد انقضاء مدة العقوبة، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة .

والجدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذه القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض على بعضهم مؤخراً فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.