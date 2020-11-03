شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، الثلاثاء، البروفيسور لارونت كولن، مدير المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، وبرفقته البروفسيور فريديرك إيبرس، مدير الدراسات بالمعهد، والدكتور مجدى جرجس، الأستاذ بالمعهد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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