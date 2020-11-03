شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الإسماعيلية» الأولى على الجمهورية في «التحصين ضد الحمى القلاعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية.

وقال حامد موسى، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم حصول محافظة الإسماعيلية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في نسبة التغطية بالنسبة لتحصين الحيوانات في الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التي بدأت في 19 سبتمبر 2020.

وأضاف «حامد» أن الحملة مستمرة وفق المواعيد التي حددتها وزارة الزراعة والطب البيطرى، مشيرًا إلى استمرار العمل في كل القرى والمدن والمراكز بأنحاء المحافظة ويتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بالحملة وفقا لقواعد البيانات الخاصة بخطة المتحصنين.