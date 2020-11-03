شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل»: تدريب الإعلاميين الناطقين بالفرنسية بمركز التدريب 15 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت وزارة الدولة للإعلام، اليوم الثلاثاء، إنه استمرارًا للتواصل الإعلامي المصري الأفريقي في ظل جائحة كورونا، وتعذر حضور الأشقاء المتدربين من البلدان الناطقة باللغة الفرنسية لمصر، يعقد مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام الدورة الأونلاين الأولى للناطقين بالفرنسية في الفترة من ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ وحتى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «هيكل»: تدريب الإعلاميين الناطقين بالفرنسية بمركز التدريب 15 نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.